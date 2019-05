Ha preso il via l’edizione record de "Il Giro in A1 Panoramica" organizzato da Autostrade per l’Italia. 1200 cicloamatori hanno invaso il tracciato appenninico dell’Autostrada del Sole, chiuso al traffico per l’occasione, in sella alle loro due ruote. I partecipanti tra i 40 e 50 anni e sono arrivati da tutte le regioni italiane. Un tour di 36 km tra andata e ritorno, di difficoltà medio-alta, da affrontare a velocità regolata, con l’assistenza della Scorta Tecnica degli esperti del Giro d’Italia 2019. Partendo dai 350 metri sopra il livello del mare di Puliana per arrivare fino ai 726 del Valico Citerna, lungo la prima autostrada turistica d’Europa, immersa in una delle aree a più alta densità di Beni Unesco (come il centro storico di Firenze, il centro storico di San Gimignano, le ville e i giardini medicei della Toscana). Per la cronaca, la gara è stata vinta da una giovane promessa di 11enne (vedi foto in basso).

"Siamo orgogliosi di aver portato oltre 1000 appassionati ciclo-amatori a percorrere un tracciato unico nel suo genere – ha dichiarato l’ideatore dell’iniziativa Francesco Delzio, Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Marketing del gruppo Atlantia e di Autostrade per l'Italia -. Il successo di questa iniziativa conferma il ruolo sociale di Autostrade per l’Italia come hub per la promozione turistica dei territori attraversati dalla nostra rete".

Il Giro in A1 Panoramica, giunto alla quarta edizione, è stato ideato e organizzato da Autostrade per l’Italia, in collaborazione con il Giro d’Italia 2019 e la Polizia Stradale. Quest’anno inoltre l’appuntamento in autostrada rappresenta la tappa clou de "Il Giro nel Giro", la nuova iniziativa di ASPI la cui finalità è collegare i principali tracciati della corsa rosa ad altrettanti beni Unesco, attraverso tour amatoriali in bicicletta. Il Giro nel Giro, dopo le tappe Vinci-Firenze, Frascati-Tivoli, Ravenna e A1 Panoramica, si concluderà il prossimo 31 maggio con la Treviso-Villa Barbaro a Maser.