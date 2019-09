Il 2019 non è stato fortunato per Chris Froome. Il quattro volte vincitore del Tour de France è stato costretto ad andare di nuovo sotto ai ferri per la ricostruzione del tendine dopo un taglio al pollice con un coltello da cucina. È stato proprio lui a rivelarlo sui suoi profili social, mostrandosi comunque sorridente e autoironico dal suo letto di ospedale. Un incidente davvero sfortunato che non gli permetterà più di correre in questa stagione.

Il precedente a giugno

Froome aveva iniziato l’anno con l’obiettivo di conquistare nuovamente il Tour de France. A giugno però, una brutta caduta nel corso di una ricognizione prima del Giro del Delfinato, lo ha costretto a fermarsi dopo aver riportato numerose fratture a femore, costole e gomiti e anca. Impossibile per lui partecipare sia alla corsa francese, sia alla Vuelta. Visto l'ulteriore intoppo, Froome non vede davvero l'ora che arrivi il 2020.