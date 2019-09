Sam Bennett ha conquistato la 14^ tappa della Vuelta, 188 km da San Vicente de la Barquera a Oviedo. Primoz Roglic resta saldamente in maglia rossa. Per l'irlandese della Bora si tratta della 13^ vittoria in stagione, la seconda in questo giro di Spagna. Tappa caratterizzata da una lunga fuga, annullata negli ultimi km grazie al super lavoro delle squadre dei velocisti. Lo sprint, però, è stato moncato da una caduta nell'ultimo chilometro che ha coinvolto parecchi corridori, tra cui Valverde (finito a terra a bassa velocità) e Roglic (solo ritardo per lo sloveno). Tempi neutralizzati e quindi classifica generale inviariata. Nel finale, Bennett ha sfruttato una leggera pendenza per accelerare e chiudere davanti a Richeze e Van der Sende. Domenica si torna sulle montagne con la 15^ frazione, la Tineo-Santuario de Acebo di 154,4 km, con ben quattro GPM in programma.