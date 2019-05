Egidio Coppi non è solo il cugino di Fausto: lui è memoria storica, è amore per il ciclismo, per l’Italia, è un libro che ho avuto la fortuna di aprire, anzi una sorta di audio libro ancora più ricco perché c’è l’emozione del racconto diretto e la capacità che Egidio ha di narrare. E’ come se improvvisamente ci si trovasse a vivere gli aneddoti che lui ritrova nella sua mente e espone uno via l’altro senza sosta perché poi una volta iniziata la storia, e nel nostro caso la storia è Fausto Coppi, fermarlo è impossibile.

Passa da un argomento all’altro senza soluzione di continuità e quando finisce vorresti che continuasse perché il libro della vita del Campionissimo è meraviglioso, perché non è solo vincere 151 corse su strada e 83 su pista, 5 Giri, 2 Tour de France, il Mondiale su pista e su strada e battere il record dell’ora, è tutto il resto che è unico. Egidio con gli occhi che si illuminano rivive attraverso il ricordo la vita dell’Airone: la prima bici, lo zio Fausto, la seconda guerra mondiale, la passione per la caccia, i figli, la Dama Bianca fino a concludere con la famosa “bomba” ovvero quel mix che si narra ci fosse nella borraccia di Coppi e dei suoi gregari. E conclude ridendo perché lui, ci tiene a dirlo quella roba lì non l’ha mai bevuta.

Gli Eroi del'Arena - 100 anni di Fausto Coppi: lo speciale in onda su Sky Sport Arena giovedì 23 maggio alle 18.10, sabato 25 maggio alle 10 su Sky Sport Uno e alle 11.30 su Sky Sport Arena.