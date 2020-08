Trittico Lombardo, vince Izagirre. Nibali quinto

Va a Gorka Izagire il Trittico Lombardo, gara che ha racchiuso eccezionalmente Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi. Il basco ha preceduto Aranburu e Van Avermaet. Quinta posizione per Vincenzo Nibali, che ha dimostrato una buona gamba in vista della Sanremo di sabato

Gorka Izagirre ha conquistato il Grande Trittico Lombardo, la gara che eccezionalmente ha riunito tre storici appuntamenti del ciclismo italiano come Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi. Lo spagnolo dell'Astana, andato in fuga a pochi chilometri dall'arrivo, ha preceduto sul traguardo di Varese il compagno di squadra e connazionale Aranburu e il belga Van Avermaet (CCC). Quinta piazza per Vincenzo Nibali, che ha dimostrato una buona condizione di forma dopo la caduta alle Strade Bianche e il relativo infortunio alla mano, il tutto a meno di una settimana dalla Milano-Sanremo. Il percorso, con il via da Legnano, ha ricalcato i luoghi più simbolici delle tre gare lombarde, tra cui il Piccolo Stelvio. Corsa condizionata dal maltempo, con i protagonisti che sono stati costretti a correre praticmente sotto una pioggia incessante. Dopo vari tentativi di fuga, Izagirre ha staccato sull'ultima salita i compagni, tra cui lo stesso Nibali, arrivando in solitaria sul traguardo di Varese.