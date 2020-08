A causa del prolungamento delle restrizioni legate alla pandemia, i Mondiali su strada non si svolgeranno in Svizzera, ad Aigle e Martigny: stop agli eventi con oltre mille persone. Intanto l'UCI cerca un'alternativa: l'ipotesi Francia sembrerebbe quella più accreditata, c'è anche l'Italia

I Mondiali di ciclismo su strada , in programma dal 20 al 27 settembre a Aigle Martigny, in Svizzera , sono stati cancellati a causa delle restrizioni provocate dalla pandemia del coronavirus . Lo hanno annunciato gli organizzatori, spiegando che in seguito alle decisioni prese in queste ore dalle autorità federali elvetiche "le grandi manifestazioni che prevedono la presenza, a vario titolo, di un migliaio di persone sono proibite fino al 30 settembre. Quindi organizzare i Mondiali diventa impossibile".

C'è la possibilità che si svolgano altrove?

L'UCI, la federazione mondiale, sta cercando un'alternativa per svolgere i Mondiali, con una formula ridotta (le due gare in linea professioniste e professionisti) e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, l’Italia del presidente Di Rocco sarebbe pronta per ospitarli. Ma non solo. La notizia dell'annullamento, nell'aria da diverse settimane, è stata formalizzata dall'UCI con una lettera inviata alle federazioni nazionali. Nella missiva si sottolinea che viene annullato anche il congresso e che si lavora a un piano B, da definire entro 15 giorni, per salvaguardare gli atleti che si stavano preparando al Mondiale. L'idea che al momento prevale è quella di un programma ristretto, dunque, e la Francia appare la destinazione più probabile.