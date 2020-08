Il team principal di Ineos Brailsford annuncia i convocati per il Tour: esclusi Froome (che punterà sulla Vuelta) e Geraint Thomas (che avrà come obiettivo il Giro). Alla Grande Boucle ci saranno Bernal e Carapaz

Sorprende la scelta del Team Ineos: la squadra britannica ha scelto di non convocare Chris Froome e Geraint Thomas per il Tour 2020 in programma dal 29 agosto al 20 settembre.. Ci saranno Andrey Amador, Egan Bernal, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov e Dylan van Baarle. A dare l'annuncio il team principal Dave Brailsford: "Egan Bernal punterà ancora una volta alla maglia gialla in Francia e siamo molto contenti che al suo fianco ci sia il vincitore del Giro 2019, Richard Carapaz, al suo debutto al Tour. Thomas punterà al Giro con l'obiettivo di raddoppiare il successo al Tour de France con un altro Grand Tour, sarebbe il primo gallese a vincerlo. Per Froome obiettivo Vuelta: lui è una leggenda del ciclismo, un campione che ha dimostrato un'incredibile grinta e determinazione nel tornare dopo l'incidente dell'anno scorso. Vogliamo supportarlo per riuscire a festeggiare un altro Grand Tour".