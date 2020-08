Tegola per il Team Ineos, che ritira i suoi quattro corridori in vista della prova in linea dei Campionati Italiani: Leonardo Basso (positivo al Covid e asintomatico), Filippo Ganna, Gianni Moscon e Salvatore Puccio, che si erano allenati con lui nelle ultime ore. I quattro resteranno in isolamento per i prossimi 14 giorni

Il Team Ineos ha comunicato l' esclusione dai Campionati Italiani di ciclismo , in programma domenica con la prova in linea da Bassano del Grappa a Cittadella, di suoi quattro corridori. Si tratta di Leonardo Basso, risultato positivo al Covid-19 e di tre suoi compagni, che si erano allenati con lui nelle ultime ore, allontanati dalla gara in via precauzionale nel rispetto dei nuovi protocolli sanitari: Filippo Ganna (vincitore del titolo italiano a cronometro), Salvatore Puccio e Gianni Moscon .

Il comunicato del Team Ineos

leggi anche

Ganna fa il bis: ancora campione italiano a crono

"Oggi il Team Ineos ha ritirato i suoi corridori dal Campionato Italiano di ciclismo come misura precauzionale in linea con i protocolli dopo che Leonardo Basso è risultato positivo al Covid (asintomatico). A parte una visita per un trattamento medico al suo ginocchio otto giorni fa, Leonardo è rimasto nella sua casa di Asolo con la sua fidanzata, allenandosi da solo negli ultimi 10 giorni. Testato negativo martedì, è rimasto a casa e non era in hotel con la squadra negli ultimi giorni. Ha comunque provato la ricognizione della crono con Filippo Ganna, allenandosi con lui, Salvatore Puccio e Gianni Moscon questa mattina. In linea con i protocolli, i quattro resteranno in isolamento per i prossimi 14 giorni. Quattro membri dello staff saranno anche isolati come contatti secondari. Anche se hanno sempre indossato la mascherina e mantenuto il distanziamento sociale, il Team Ineos rietiene di adottare questo protocollo in via precauzionale".