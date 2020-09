Ewan, sprint da fenomeno: sua l'11^ tappa

Caleb Ewan ha conquistato in volata l'11^ tappa del Tour de France, 167,5 km da Chatelaillon Plage a Potiers. Per l'australiano si tratta del secondo successo in questa 'Grande Boucle'. Matteo Trentin, 12°, primo degli italiani. Primoz Roglic conserva la maglia gialla di leader della classifica.

La cronaca dell'11^ tappa

Frazione che ha visto una fuga fin dal chilometro zero, con Matthieu Ladagnous che tocca anche i 5' di vantaggio, prima di essere ripreso ai -43 km. A questo punto, Quick Step, Jumbo-Visma, AG2r-La Mondiale e Total Direct cominciano a tirare, in quella che è una lunga preparazione allo sprint finale e in cui sono da segnalare i ritiri di Izaguirre Insausti (caduta) e Mühlberger. Ai -6, provano l'attacco Pöstlberger, Jungels e Asgreen, tentativo vanificato dal gran lavoro di Cofidis e Lotto-Soudal poco prima della 'flame rouge'. Nella volata finale a spuntarla è Ewan, che rimonta ancora una volta dalle retrovie e con un colpo di reni precede Sagan, Bennett e Van Aert. Da segnalare anche un colpo dell'ex campione del mondo slovacco, che con una gomitata ha colpito Van Aert proprio prima del traguardo per cercare spazio vicino alle transenne. Il belga, subito dopo il traguardo, ha mostrato il dito medio al collega. Invariata la classifica generale, con Caruso 16° a +3'42'' primo degli italiani. Giovedì è in programma la 12^ tappa, 218 km da Chauvigny a Sarran Correze, frazione movimentata con quattro GPM, seppur senza asperità degne di nota.