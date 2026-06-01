Elisa Balsamo semplicemente strepitosa: l'azzurra della Lidl-Trek vince anche la terza tappa, da Bibione a Buja di 156 km, davanti all'americana Lily Williams e all'olandese Femke Gerritse. Quarto posto per Elisa Longo Borghini, quinta Silvia Persico. Balsamo resta in maglia rosa, ma martedì ci sarà l'impegnativa cronoscalata che ridisegnerà la classifica

Elisa Balsamo conferma il momento di forma eccellente conquistando anche la terza tappa del Giro Women, da Bibione a Buja di 156 km. L'azzurra della Lidl-Trek è l'unica tra le grandi velociste a resistere su muro di Montenars, nel circuito finale, e si impone in una volata ristretta davanti all'americana Lily Williams e all'olandese Femke Gerritse. Quarto posto per Elisa Longo Borghini, quinta Silvia Persico. Balsamo conserva quindi la maglia rosa, che probabilmente dovrà cedere nella quarta tappa prevista martedì 2 giugno, la cronoscalata Belluno-Nevegal, 12,7 km davvero molto duri.