Elisa Balsamo semplicemente strepitosa: l'azzurra della Lidl-Trek vince anche la terza tappa, da Bibione a Buja di 156 km, davanti all'americana Lily Williams e all'olandese Femke Gerritse. Quarto posto per Elisa Longo Borghini, quinta Silvia Persico. Balsamo resta in maglia rosa, ma martedì ci sarà l'impegnativa cronoscalata che ridisegnerà la classifica
Elisa Balsamo conferma il momento di forma eccellente conquistando anche la terza tappa del Giro Women, da Bibione a Buja di 156 km. L'azzurra della Lidl-Trek è l'unica tra le grandi velociste a resistere su muro di Montenars, nel circuito finale, e si impone in una volata ristretta davanti all'americana Lily Williams e all'olandese Femke Gerritse. Quarto posto per Elisa Longo Borghini, quinta Silvia Persico. Balsamo conserva quindi la maglia rosa, che probabilmente dovrà cedere nella quarta tappa prevista martedì 2 giugno, la cronoscalata Belluno-Nevegal, 12,7 km davvero molto duri.
L'ordine d'arrivo della 3^ tappa:
- Elisa Balsamo (Lidl–Trek) — 3h43’43”
- Lily Williams (Human Powered Health) — s.t.
- Femke Gerritse (Team SD Worx–Protime) — s.t.
- Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) — s.t.
- Silvia Persico (UAE Team ADQ) — s.t.
- Millie Couzens (Team Picnic PostNL) — s.t.
- Pfeiffer Georgi (Fenix–Premier Tech) — s.t.
- Marlen Reusser (Movistar Team) — s.t.
- Célia Gery (FDJ United–SUEZ) — s.t.
- Cecilie Uttrup Ludwig (CANYON//SRAM) — s.t.
La classifica generale:
- 1 BALSAMO Elisa 10:59:24
- 2 WILLIAMS 0:24
- 3 LONGO BORGHINI Elisa 0:30
- 4 VIGIÉ Margaux 0:30
- 5 GERY Célia 0:30
- 6 VAN DER BREGGEN Anna 0:30
- 7 FISHER-BLACK Niamh 0:30
- 8 PERSICO Silvia 0:30
- 9 VOLLERING Demi 0:30
- 10 DICKSON Lauren 0:30