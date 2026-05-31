Gran finale del Giro d'Italia 2026, l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Jonas Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i tre grandi giri. Maglia azzurra per Giulio Ciccone. Oggi l'occasione per i velocisti. Il racconto della corsa minuto per minuto con tutte le news live
GIRO 2026: CLASSIFICHE - TAPPE E VINCITORI - PARTECIPANTI E RITIRATI
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Giro d'Italia 2026, tutto quello che devi sapere:
Gli highlights della tappa di ieri
Ieri il quinto sigillo di Vingegaard a Piancavallo
Ieri il danese ha messo il suo quinto sigillo in questo Giro, vincendo anche l'ultimo tappone alpino a Piancavallo. Qui il racconto della gara di ieri
Vingegaard chiude in bellezza: quinta tappa vinta e trionfo al Giro d'ItaliaVai al contenuto
Oggi il gran finale del Giro 2026
Buongiorno e buon Giro!
Oggi il gran finale della corsa rosa 2026, il Giro celebra la maglia rosa Jonas Vingegaard, assoluto dominatore. Ma c'è spazio anche per festeggiare Giulio Ciccone che conquista la maglia azzurra del miglior scalatore. Qui tutti gli aggiornamenti e le news minuto per minuto