Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Giro d'Italia, la 21^ tappa in diretta live da Roma

live Ciclismo

A cura di Alberto Pontara

Gran finale del Giro d'Italia 2026, l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Jonas Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i tre grandi giri. Maglia azzurra per Giulio Ciccone. Oggi l'occasione per i velocisti. Il racconto della corsa minuto per minuto con tutte le news live

GIRO 2026: CLASSIFICHE - TAPPE E VINCITORI - PARTECIPANTI E RITIRATI

in evidenza

Giro d'Italia 2026, tutto quello che devi sapere:

LIVE

Gli highlights della tappa di ieri

Ieri il quinto sigillo di Vingegaard a Piancavallo

Ieri il danese ha messo il suo quinto sigillo in questo Giro, vincendo anche l'ultimo tappone alpino a Piancavallo. Qui il racconto della gara di ieri

Vingegaard chiude in bellezza: quinta tappa vinta e trionfo al Giro d'Italia

Vingegaard chiude in bellezza: quinta tappa vinta e trionfo al Giro d'Italia

Vai al contenuto

Oggi il gran finale del Giro 2026

Buongiorno e buon Giro!

Oggi il gran finale della corsa rosa 2026, il Giro celebra la maglia rosa Jonas Vingegaard, assoluto dominatore. Ma c'è spazio anche per festeggiare Giulio Ciccone che conquista la maglia azzurra del miglior scalatore. Qui tutti gli aggiornamenti e le news minuto per minuto

Ciclismo: Altre Notizie

Giro d'Italia LIVE: gran finale nel centro di Roma

live Ciclismo

Gran finale del Giro d'Italia 2026, l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella...

Wiebes squalificata: a Balsamo 1^ tappa e maglia

GIRO WOMEN

Prima tappa del Giro Women e subito una sorpresa: Lorena Wiebes, che aveva vinto la prima tappa...

Giro d'Italia, il finale a Roma: ecco la 21^ tappa

Ciclismo

Il Giro d'Italia numero 109 si conclude con quello che sta diventando un appuntamento...

Vingegaard domina anche Piancavallo: il Giro è suo

GIRO D'ITALIA

Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia. In attesa della passerella finale a Roma, il danese...

Giro a Piancavallo: presentazione della 20^ tappa

Ciclismo

Il Giro d'Italia si decide in Friuli Venezia Giulia, nei 200 km che separano Gemona da...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS