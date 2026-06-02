La fuoriclasse olandese vince la prova contro il tempo della cronoscalata di 12,7km da Belluno al Nevegal (una salita lunga 11 km, con punte del 15%). Un dominio vero e proprio (le sue avversarie sono state staccate di oltre 1 minuto) che le ha permesso di tornare a vestire la maglia rosa a quasi cinque anni di distanza

Una cronoscalata devastante verso Nevegal ha permesso ad Anna Van Der Breggen di tornare a vestire la maglia rosa, a quasi 5 anni dall’ultima volta in cui le era successo (luglio 2021). . L’atleta del Team Sd-Worx– Protime ha messo in scena una performance clamorosa, chiusa con il tempo di 31’38’’ (per una media di 24.164 km orari). Seconda la campionessa del mondo delle prove contro il tempo Marlen Reusser del Team Movistar, staccata di 1'04''. Poco dietro la più attesa Demi Vollering (FDJ United-Suez), terza a 1'10''. Per quanto riguarda l’Italia, la migliore è Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) 5^ a 1'31''. Solo ottava al traguardo Elisa Longo Borghini (a 15'').

Domani Van der Breggen partirà in rosa la quinta tappa (Longarone-Santo Stefano di Cadore di 146km) con 4 salite.