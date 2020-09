Tirreno, 7^ tappa: Van der Poel trionfa a Loreto

Grande gioia per Mathieu Van der Poel, alla prima vittoria in carriera alla Tirreno-Adriatico, grande delusione per il giovane Matteo Fabbro, ripreso negli ultimi metri come nel peggior incubo del mestiere del fuggitivo. Può essere riassunta così la 7^ tappa della Corsa dei Due Mari 2020, 181 chilometri da Pieve e Loreto. Una frazione piuttosto accesa, grazie al suggestivo circuito finale di 25.5 chilometri con i due strappi di Loreto e il muro di Recanati da percorrere per tre volte. L'ha spuntata l’olandese della Alpecin Fenix, davanti al portoghese Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) e a Matteo Fabbro (Bora), rimasto in avanscoperta fino all’ultimo chilometro. Un terzo posto che sa di beffa per il 25enne corridore friulano. Giù dal podio Wilco Kelderman, lo spagnolo Aranburu e Simon Yates, che resta leader della corsa. Domani, lunedì 14 settembre, 8^ e ultima tappa, la cronometro di San Benedetto del Tronto che deciderà la Tirreno-Adriatico 2020.

Yates leader su Majka: la generale

La maglia azzurra è dunque, ancora sulle spalle dell’inglese della Mitchelton-Scott. Yates precede di 16 secondi Rafal Majka, di 39 secondi Geraint Thomas e di 49 secondi il russo Aleksandr Vlasov. Primo italiano nella generale è Fausto Masnada, quinto a 57 secondi. In top tena anche Gianluca Brambilla (9° a 2'33'').