Presentazione della 13^ tappa: da Riccione a Cento

Dopo l'insidia dei muri marchigiani, la carovana del Giro 107 si rilassa con una tappa completamente pianeggiante in Emilia-Romagna, da Riccione a Cento. Una delle ultime occasioni per i velocisti di provare a mettere in discussione la maglia ciclamino di Jonathan Milan. Totale relax per Pogacar e gli altri uomini di classifica

Sotto il sole di Riccione ripartirà il Giro d'Italia dopo l'impegnativa e affascinante tappa lungo i "muri" marchigiani con arrivo a Fano. La 13^ frazione sarà interamente pianeggiante, senza GPM e senza il minimo ostacolo che possa intralciare il gruppo e soprattutto gli sprinter, chiamati a uno degli ultimi arrivi in volata . Jonathan Milan proverà a mantener fede al proverbio per cui non c'è due senza tre (vittorie di tappa), forte del primo posto nella classifica a punti. Si parte dal mare per arrivare nell'entroterra, a Cento, in provincia di Ferrara, dopo aver toccato anche quelle di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna. Una classica frazione da Pianura Padana.

Gli orari e i canali per vedere la tappa

La partenza è prevista per le 13:10 al km zero, con arrivo tra le 17:15 e le 17:26. La tappa è in diretta integrale su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky, disponibile anche su Sky Go e in streaming su NOW.