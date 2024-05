Dall'entroterra alla costa abruzzese, per un dislivello di 440 metri e una lunghezza complessiva di 207 chilometri. A inizio tappa ci sarà un GPM di 3^ categoria a Pietracatella (650 metri di altezza), possibile occasione per chi voglia cercare una fuga da lontano. Gli ultimi 100 chilometri però saranno quasi interamente piatti, perfetti per riassorbire qualsiasi velleità e consentire un arrivo in gruppo.