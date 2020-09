Coronavirus, cancellata l'Amstel Gold Race

L'aumento di casi in Olanda e il conseguente restringimento delle normative anti Covid, hanno costretto gli organizzatori a cancellare l'Amstel Gold Race, in programma il prossimo 10 ottobre: "Impossibile garantire la non presenza del pubblico sulle strade", ha detto il direttore della corsa, Leo van Vliet

L'Amstel Gold Race 2020 è stata definitivamente cancellata. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori. La gara olandese, che si sarebbe dovuta tenere il prossimo 10 ottobre, non si svolgerà a causa dell'aumento di casi da Covid-19 nella regione del Limburgo meridionale. Già in queste ore erano state annullate le tappe olandesi del BinckBank Tour, proprio per l'incremento di contagi. Il Governo ha infatti imposto il divieto di assistere a manifestazioni sportive, anche outdoor. "Gli ultimi mesi sono stati molto intensi. La pandemia rende molto complessa l'organizzazione dell'Amstel Gold Race - ha spiegato Leo van Vliet, direttore di gara Amstel Gold Race -. Con le nuove misure annunciate dal governo, ovvero l'assenza totale di pubblico, era un compito quasi impossibile organizzare la gara. Nella loro valutazione finale, i sindaci hanno stabilito l'impossibilità della garanzia di vietare l'accesso al pubblico, ovviamente non possiamo non rispettare questa valutazione, per quanto ce ne rammarichiamo".