Tirreno-Adriatico ad Ayuso, ultima tappa a Milan

Era il grande favorito della vigilia e alla fine ha trionfato: è di Juan Ayuso la Tirreno-Adriatico 2025 . Lo spagnolo della Uae si era preso la maglia da leader sulla salita della penultima tappa, ieri, e l'ha conservata nell'ultima frazione con arrivo a San Benedetto del Tronto , vinta allo sprint dall'italiano Jonathan Milan , della Lidl-Trek. Per Ayuso, 22 anni, si tratta di una rivincita sul secondo posto dello scorso anno, dietro Vingegaard: il suo obiettivo dichiarato per questa stagione è il Giro d'Italia. Ayuso ha battuto Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) con 35 secondi di vantaggio, malgado l'azzurro avesse ottenuto tre secondi di bonus allo sprint intermedio di giornata. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ha completato il podio generale, perdendo due secondi e una posizione da Ganna dopo essere arrivato terzo allo sprint. Ha concluso con 36 secondi di ritardo su Ayuso.

Milan: "Vittoria importante, ora Milano-Sanremo"

"Sono molto contento di essere riuscito a conquistare questa seconda vittoria -le parole del vincitore di tappa Jonathan Milan- Era un traguardo importante per me e per il team, che ha lavorato per me lungo tutto l'arco della settimana. La caduta ha lasciato qualche segno ed era importante vincere per lasciarmela alle spalle. Adesso testa alla Milano-Sanremo, sarà una settimana cruciale e spero di arrivarci al meglio".