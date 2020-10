Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, non crede che il campionato di Serie A debba essere sospeso dopo la notizia dei 15 tesserati positivi nel Genoa: "Se c'è una squadra con molti positivi, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare. Ben diverso è avere altri positivi in tutte le altre società. Al momento il rischio di sospensione del campionato non c’è, perché il problema riguarda solo il Genoa"

GENOA-TORINO RINVIATA: GLI AGGIORNAMENTI