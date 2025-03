Parigi-Nizza, a Storer la 7^ tappa sotto la neve

Come è strano vedere l'arrivo della penultima tappa della 'corsa verso il sole' sotto... la neve! La vince Michael Storer dopo una fuga supportata dal lavoro di Julian Alaphilippe. Jorgenson resta in maglia gialla e 'vede' il trionfo finale. Brutta cadita per Skjelmose

L'australiano Michael Storer ha vinto per distacco la Nizza-Auron , 7^ e penultima tappa della Parigi-Nizza. Il corridore della Tudor ha preceduto di 20" lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla e di 30" il tedesco Georg Steinhauser della EF. Lo statunitense Matteo Jorgenson (Visma) resta in maglia gialla prima dell'ultima tappa, in programma questa domenica.

Skjelmose cade e si ritira

Una caduta avvenuta quando mancavano una cinquantina di chilometri dal traguardo ha costretto al ritiro Mattias Skjelmose. Il danese della Lidl Trek, terzo in classifica generale, ha urtato uno spartitraffico cadendo, soccorso, è stato portato in ambulanza in ospedale per gli accertamenti