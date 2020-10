6/20 ©LaPresse

Per lo slovacco Peter Sagan, tre volte campione del mondo, sarà il debutto assoluto al Giro: "Sono uscito abbastanza bene dal Tour de France - ha spiegato il fuoriclaase della Bora - ma non ho mai fatto due grandi giri in così poco tempo. Già a inizio anno la Corsa Rosa era il mio grande obiettivo per questa stagione, abbiamo quindi deciso di andare avanti con questo programma anche dopo la pubblicazione del nuovo calendario".