Primoz Roglic ha conquistato al fotofinish la Liegi-Bastogne-Liegi 2020, corsa eccezionalmente in ottobre dopo il rinvio dello scorso 26 aprile a causa della pandemia Covid-19. Il corridore della Jumbo-Visma ha preceduto, al termine di una corsa di 257 km, il francese Julian Alaphilippe, beffato di pochi centimetri dopo che il francese aveva già alzato le mani dal manubrio per celebrare la vittoria. Gara decisa da uno scatto imperioso sulla Roche aux Faucons, ai -15 km, dei quattro favoriti alla vigilia: Alaphilippe (Deceuninck), Roglic (Jumbo Visma), Pogacar (UAE Team Emirates) e Hirschi (Sunweb), che in un amen scavano un solco di una ventina di secondi dal resto del gruppo. A imporsi con una super volata è Roglic, che beffa al fotofinish un ingenuo Alaphilippe, reo di aver alzato le mani dal manubrio per celebrare il successo senza aver considerato la clamorosa rimonta dello sloveno. Il campione del mondo è stato anche protagonista di una 'scodata' su Hirschi al limite della regolarità, che gli è costata in seguto il declassamento. Roglic, a sua volta beffato al Tour da Pogacar, iscrive il proprio nome sull'albo d'oro dopo quello del danese Jacob Fulglsang, vincendo la Doyenne per la prima volta in carriera. La prossima Monumento è in programma per il 18 ottobre con il Giro delle Fiandre.