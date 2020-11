Tim Wellens si è imposto nella 14^ tappa della Vuelta, da Lugo a Ourense di 204 km. Primoz Roglic mantiene la maglia rossa di leader della classifica generale. Il corridore belga della Lotto-Soudal ha preceduto in una volata ristretta il canadese Michael Woods. Per Wellens si tratta della seconda vittoria in questa Vuelta. Giovedì altro tappone molto insidioso e soprattutto sfiancante, 230,8 km da Mos a Puebla de Sanabria con ben cinque Gran Premi della Montagna, preludio per le due frazioni di montagna che nel fine settimana decideranno il vincitore della Vuelta 2020.