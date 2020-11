Il ciclista olandese Dylan Groenewegen è stato squalificato per nove mesi per aver provocato la caduta contro le transenne del connazionale Fabio Jakobsen, nella volata sul traguardo della prima tappa del Giro di Polonia, lo scorso 5 agosto. Lo ha reso noto l'Unione ciclistica internazionale (Uci), spiegando che Groenwegen potrà tornare a gareggiare il 7 maggio 2021. Il 27enne della Jumbo-Visna era stato sospeso dalla sua squadra e si era assunto la responsabilità dell'incidente. Dopo la caduta Jakobsen, 24 anni, era stato ricoverato in ospedale in coma farmacologico e la sua squadra, la Deceuninck-Quick Step, aveva denunciato la condotta aggressiva di Groenwegen. Solo da pochi giorni Jakobsen, che ha subito diversi interventi chirurgici, ha fatto sapere di essersi ristabilito e che potrà tornare presto ad allenarsi.