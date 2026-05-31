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Milan: "Vittoria sofferta, come tutto il Giro. Grazie al team per il supporto"

Ciclismo

Jonathan Milan condivide la vittoria a Roma con i suoi compagni di squadra della Lidl-Trek. "E' stata una vittoria bella sofferta, come tutto il Giro. Grazie ai ragazzi, che hanno fatto tantissimo sia dentro che fuori dalla gara. Glielo dovevo alla squadra, dopo 3 settimane di grandissima collaborazione. Sono contento di chiudere così"

GIRO 2026: LA TAPPA DI ROMACLASSIFICHE - TAPPE E VINCITORI

La grande gioia di Jonathan Milan ai microfoni di Rai Sport subito dopo la vittoria di Roma è da condividere, innanzitutto, con i suoi compagni di squadra della Lidl-Trek. "E' stata una vittoria bella sofferta, come tutto il Giro. Abbiamo cercato sempre di dare il massimo. Ci abbiamo sempre creduto e i miei compagni mi hanno supportato, anche se i risultati ogni tanto non sono stati quello che ci si aspettava".  Per Milan la gioia di chiudere il Giro con una vittoria è grande. "Grazie ai ragazzi, che hanno fatto tantissimo sia dentro che fuori dalla gara". E' stata una 'volata alla Milan'? "Sì, proprio così. Mi piacciono molto questi arrivi, soprattutto perchè si svolgono in questa bellissima città. Ma voglio anche ricordare tutti quelli che ieri, in Friuli, sul percorso mi hanno dato spinta e motivazione. Ieri e oggi sono state giornate speciali. Quella di oggi è una vittoria importante, anche per la testa, non è stato facile essere lì a un passo e non riuscire a cogliere qualche vittoria. Glielo dovevo alla squadra, dopo 3 settimane di grandissima collaborazione. Sono contento di chiudere così".

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