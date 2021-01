Ieri 19.978 casi su 172.119 tamponi e 483 decessi

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute ieri registrati in Italia 19.978 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore su 172.119 tamponi processati. 483 i decessi, per un totale di 78.394 dall'inizio della pandemia

Sono 483 le persone morte a causa del Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 78.394 dall'inizio della pandemia.

Sono 6 i pazienti in più ricoverati nei reparti di terapia intensiva in Italia, 53 persone in meno ricoverate nei reparti Covid.

Arrivano notizie confortanti dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Fausto Gresini è cosciente e in condizioni stabili, anche se il quadro rimane nel complesso serio. Così il Dottor Nicola Cilloni: “Le condizioni cliniche di Fausto Gresini sono ancora gravi, ma più stabili. È ancora necessario mantenere una respirazione controllata dalla macchina per garantire una buona ossigenazione del sangue". I DETTAGLI

"Credo bastino un po' di buonsenso e di buona volontà per evitare una crisi di governo in piena pandemia. Martedì mandiamo il Recovery in parlamento e subito, come ha proposto Nicola Zingaretti, avviamo un confronto nella maggioranza per un patto programmatico di legislatura". Lo scrive su Twitter il capo delegazione Pd al governo Dario Franceschini.

"Oggi - con circa 550.000 vaccinazioni effettuate - siamo il primo Paese dell'Unione europea per numero di persone vaccinate (la Germania ci segue con circa 500.000 persone vaccinate). E' un ottimo risultato che in questa fase iniziale ci conforta e ci deve spingere a continuare su questa strada per essere all'altezza di una sfida che anche nei prossimi mesi si annuncia complessa". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Sono 566.834 le dosi di vaccino somministrate al momento in Italia. Il dato contenuto nel report del commissario per l'emergenza Covid reso noto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I vaccinati sono 351.771 femmine e 215.063 maschi, suddivisi tra 460.752 operatori sanitari, 38.557 unita' di personale non sanitario e 37.304 ospiti di strutture residenziali. Altri: 30.221. Le regioni che hanno somministrato la maggior parte delle dosi ricevute sono il Veneto con 81,5,%, la Toscana con il 79,9%, la Campania con il 75,2%.

Vaccino, aggiornamento sulle somministrazioni in Italia alle ore 23: 566.834 dosi

Sono 566.834 le dosi di vaccino somministrate al momento in Italia. Il dato contenuto nel report del commissario per l'emergenza Covid reso noto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I vaccinati sono 351.771 femmine e 215.063 maschi, suddivisi tra 460.752 operatori sanitari, 38.557 unita' di personale non sanitario e 37.304 ospiti di strutture residenziali. Altri: 30.221. Le regioni che hanno somministrato la maggior parte delle dosi ricevute sono il Veneto con 81,5,%, la Toscana con il 79,9%, la Campania con il 75,2%.

Conte: "Con 550mila vaccinati oggi siamo primi in Ue"

"Oggi - con circa 550.000 vaccinazioni effettuate - siamo il primo Paese dell'Unione europea per numero di persone vaccinate (la Germania ci segue con circa 500.000 persone vaccinate). E' un ottimo risultato che in questa fase iniziale ci conforta e ci deve spingere a continuare su questa strada per essere all'altezza di una sfida che anche nei prossimi mesi si annuncia complessa". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Usa, morti superano quota 370mila

I morti per Covid negli Stati Uniti hanno superato quota 370.000, attestandosi a 370.119. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

Francia, 20.177 nuovi casi

La Francia ha registrato nelle ultime 24 ore altri 20.177 casi di coronavirus e 171 morti. Lo ha riferito il ministero della Salu

Franceschini: "Basta buonsenso per evitare crisi in pandemia"

"Credo bastino un po' di buonsenso e di buona volontà per evitare una crisi di governo in piena pandemia. Martedì mandiamo il Recovery in parlamento e subito, come ha proposto Nicola Zingaretti, avviamo un confronto nella maggioranza per un patto programmatico di legislatura". Lo scrive su Twitter il capo delegazione Pd al governo Dario Franceschini

Condizioni Fausto Gresini gravi ma più stabili

Arrivano notizie confortanti dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Fausto Gresini è cosciente e in condizioni stabili, anche se il quadro rimane nel complesso serio. Così il Dottor Nicola Cilloni: “Le condizioni cliniche di Fausto Gresini sono ancora gravi, ma più stabili. È ancora necessario mantenere una respirazione controllata dalla macchina per garantire una buona ossigenazione del sangue". I DETTAGLI

Gran Bretagna, 59.937 nuovi positivi

La Gran Bretagna supera gli 80 mila morti e i 3 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. Nonostante nelle ultime 24 ore il numero dei decessi sia in leggero calo, il dato resta sopra 1.000 (1.035 contro i 1.325 di ieri). I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 59.937 contro i 68.053 di ieri (con 620.000 tamponi), secondo i dati del governo

Nuovi positivi, i casi regione per regione

Veneto: 3.100

Lombardia: 2.506

Sicilia: 1.839

Emilia-Romagna: 1.790

Lazio: 1.543

Piemonte: 1.532

Puglia: 1.499

Campania: 1.263

Friuli Venezia Giulia: 1.015

Marche: 688

Toscana: 529

Liguria: 526

Calabria: 423

Abruzzo: 400

P.A. Bolzano: 380

Umbria: 295

Basilicata: 143

P.A. Trento: 142

Molise: 38

Valle d'Aosta: 22

6 persone in più in terapia intensiva

Sono 6 i pazienti in più ricoverati nei reparti di terapia intensiva in Italia, 53 persone in meno ricoverate nei reparti Covid

19.978 nuovi contagi su 172.119 tamponi

Sono 19.978 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Italia su 172.119 tamponi processati: il rapporto casi/tamponi è dell'11.6%

483 morti nelle ultime 24 ore

Sono 483 le persone morte a causa del Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 78.394 dall'inizio della pandemia