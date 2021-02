Etoile de Besseges: Ganna bis, trionfo in crono

Filippo Ganna conferma di essere il più forte nelle sfide contro il tempo, conquistando nella prova a cronometro il secondo successo nel giro di 24 ore nell'Etoile de Besseges, in Francia, la prima gara ciclistica a tappe della stagione. Dopo il trionfo di ieri nella penultima tappa, una corsa in linea, il piemontese oggi ha concesso il bis nella prova finale a crometro , volando letteralmente sugli 11 km del percorso di Ales. Ganna si è imposto in 15'00"33, precedendo di 10" il francese Benjamin Thomas e di 21" il britannico Ethan Hayter. Il successo finale nella corsa francese è andato al belga Tim Wellens , in 13h56'23", che ha preceduto il polacco Michal Kwiatkowski di 53".

Nibali: "Soddisfatto. Ganna impressionante"

Vincenzo Nibali oggi ha chiuso la crono al 18/o posto, a 53"32 da Ganna. "E' stato un buon debutto - ha dichiarato il messinese - sono felice per le sensazioni in gara. L'Etoile de Besseges, che ho affrontato per la prima volta, è stato un utile banco di prova per lavorare sul ritmo gara e, perché no, anche per valutare la condizione di alcuni avversari. Ho avuto conferma che l'approccio invernale alla stagione è corretto. Stiamo andando nella direzione giusta, quella che cercavo nella prima parte della stagione. Anche nella cronometro di oggi la sensazione è stata positiva. Un percorso breve, con molto vento e una salita nel finale. Prova non facile, complimenti a Ganna, è stato impressionante. In generale sono soddisfatto e penso che lo stesso valga per la squadra. C'è una bella atmosfera nel team, abbiamo lavorato bene e, come me, ho visto i compagni sulla strada giusta".