Sabato la Classicissima di Primavera, che torna sul percorso tradizionale con l'esclusione del Passo del Turchino (bloccato per una frana) e sostituito dal Colle di Giovo. Tra i favoriti il vincitore dell'ultima edizione Wout van Aert, Mathieu van der Poel e il campione del mondo Julian Alaphilippe. Per l'Italia occhi puntati su Nibali, Ganna, Viviani e Nizzolo

Il grande ciclismo arriva al primo prestigioso appuntamento della stagione la 112^ edizione della Milano-Sanremo, in programma sabato 20 marzo, che apre la stagione delle Classiche. Dopo l'edizione autunnale del 2020 a causa del Covid, si torna dunque all'appuntamento classico primaverile. Rispetto allo scorso anno, torna anche il consueto percorso, che prevede il passaggio in tutta la Riviera di Ponente ligure. Al via 25 squadre di 7 corridori ciascuna.

I partecipanti alla Milano-Sanremo 2021 leggi anche Pogacar vince la 56^ Tirreno-Adriatico Molti campioni sono attesi al via della Classicissima, a partire dai dominatori delle corse di un giorno: Wout van Aert, vincitore della passata edizione e secondo in classifica nell’ultima Tirreno-Adriatico; Mathieu van der Poel, trionfatore delle Strade Bianche (due frazioni vinte nell’ultima Corsa dei Due Mari) e il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe, che ha già conquistato questa corsa nel 2019. Tra i nomi di spicco anche i vincitori delle passate edizioni Vincenzo Nibali (2018), Michał Kwiatkowski (2017), Arnaud Demare (2016), John Degenkolb (2015) e Alexander Kristoff (2014). Ci saranno anche Maximilian Schachmann, fresco vincitore della Parigi-Nizza, il tre volte campione del mondo Peter Sagan (per cui la Sanremo è stata finora stregata), il Campione del Mondo a cronometro Filippo Ganna, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Michael Matthews, Søren Kragh Andersen, Alex Aranburu, Caleb Ewan, Elia Viviani, Sam Bennett, Nacer Bouhanni e il campione italiano ed europeo Giacomo Nizzolo.

Il percorso della Milano-Sanremo 2021 La 112^ edizione della Milano-Sanremo ripropone il percorso classico, eccezion fatta per il passaggio da Passo del Turchino che non è percorribile per una frana. Si transiterà quindi dalla salita di Colle di Giovo per poi scendere sull’Aurelia ad Albisola e fare gli ultimi 112 km che da sempre la contraddistinguono con il passaggio sui tre Capi prima di Cipressa e Poggio. L'arrivo è previsto al suo storico traguardo di via Roma.