Nibali, gli infortuni della sua carriera

Il primo grande infortunio di Vincenzo Nibali data 23 agosto 2009 quando cadde in una tappa dell’Eneco Tour procurandosi la frattura scomposta della clavicola. A causa di questo incidente e dei tempi di recupero Vincenzo non potè partecipare ai Mondiali di Mendrisio. Nel 2016 Nibali venne selezionato da Davide Cassani per i Giochi olimpici di Rio. Il 6 agosto è il giorno della prova in linea. Nibali gestisce la gara benissimo e quando mancano poco più di 10 kilometri al traguardo è davanti insieme a Henao e Majka. Purtroppo in una delle curve più pericolose del circuito, curva che aveva già percorso diverse volte nei giri precedenti senza difficoltà, Nibali cade rovinosamente. Abbandona la corsa e gli esami fatti poco più tardi accertano la frattura scomposta della clavicola sinistra. La medaglia e probabilmente l’oro sarebbero stati alla sua portata.