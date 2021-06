Identificata e posta in stato di fermo dalla polizia per "violazione degli obblighi di sicurezza" la tifosa - una donna francese - che sabato scorso aveva provocato la maxi-caduta e il ferimento di diversi ciclisti nella prima tappa del Tour. Si era sporta sulla strada per mostrare un cartello al momento del passaggio del gruppo, colpendo in pieno il tedesco Tony Martin e creando così un impressionante "effetto-domino"

MAXI CADUTA AL TOUR CAUSATA DA UNA TIFOSA - COSI' LA 5^ TAPPA