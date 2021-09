Europei, crono U23: oro Guazzini, bronzo Pirrone

Dagli Europei di ciclismo a Trento nuove medaglie per l'Italia. Nella cronometro femminile under 23 (percorso di 22,4 km) trionfo per Vittoria Guazzini. A completare la festa azzurra sul podio, il bronzo di Elena Pirrone. Argento alla tedesca Hanna Ludwig

Gli Europei di ciclismo su strada a Trento continuano a regalare gioie all'Italia. Dopo il trionfo di mercoledì della staffetta mista a cronometro, il programma di giovedì si apre con due azzurre a salire sul podio della cronometro femminile Under 23. La regina di giornata è Vittoria Guazzini, ventenne di Pontedera, che copre i 22,4 km di percorso con il tempo di 29'02", inavvicinabile per le avversarie. Una vittoria netta, costruita sin dall'inizio dettando subito il ritmo per poi prendere il largo nella seconda parte di gara. Argento per la tedesca Hanna Ludwig, che chiude al traguardo con un ritardo di 38''. A completare la festa azzurra sul podio, il terzo posto di Elena Pirrone, ventiduenne di Bolzano, che centra il bronzo continentale a circa 45" di distacco dalla compagna di squadra. Il programma di giornata prosegue con la crono donne elite, la crono uomini Under 23 e la crono uomini elite.