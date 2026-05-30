Giro Italia Donne, Wiebes vince la tappa di Ravenna e conquista la maglia rosaciclismo
Lorena Wiebes vince la prima tappa del Giro d'Italia Donne e conquista la prima maglia rosa. La sprinter olandese del team SD Worx si impone in volata davanti a Elisa Balsamo, seconda, e Lara Gillespie, terza. Quarta Chiara Consonni. Wiebes si prende anche la maglia della classifica a punti. Tappa caratterizzata da una caduta nel gruppo a 10 km dal traguardo, che ha coinvolto la campionessa greca Argiro Milaki e Nina Berton
Lorena Wiebes vince in volata la prima tappa del Giro d'Italia Women, la Cesenatico-Ravenna di 139 chilometri, e vestirà la prima maglia rosa. L'olandese della SD Worx si impone davanti all'italiana Elisa Balsamo e all'irlandese Lara Gillespie, quarta l'altra azzurra Chiara Consonni. Domani altra chance per le sprinter con la frazione da Roncade a Caorle.