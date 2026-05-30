Lorena Wiebes vince la prima tappa del Giro d'Italia Donne e conquista la prima maglia rosa. La sprinter olandese del team SD Worx si impone in volata davanti a Elisa Balsamo, seconda, e Lara Gillespie, terza. Quarta Chiara Consonni. Wiebes si prende anche la maglia della classifica a punti. Tappa caratterizzata da una caduta nel gruppo a 10 km dal traguardo, che ha coinvolto la campionessa greca Argiro Milaki e Nina Berton

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