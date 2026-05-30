La capitale accoglie per la quarta edizione di fila l'ultima tappa e la festa del Giro d'Italia. Una passerella pomeridiana di appena 130 km, una chance per i velocisti dopo tante fatiche in montagna. Si parte da Ostia e si arriverà al centro di Roma, percorrendo per sette volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo quattro tappe e diventando l'ottavo corridore a conquistare la Tripla Corona, ossia a finire nell'albo d'oro di tutti e tre i Grandi Giri (aveva già vinto il Tour de France nel 2022, nel 2023 e la Vuelta nel 2025). Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone.