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Giro d'Italia, la 21^ tappa a Roma: percorso e altimetria

Ciclismo

Il Giro d'Italia numero 109 si conclude con quello che sta diventando un appuntamento tradizionale, l'arrivo finale a Roma previsto per la quarta edizione di fila. Una tappa breve (131 km) e con un circuito cittadino da ripetere sette volte. Traguardo appetibile per i velocisti lungo il Circo Massimo. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire da Jonas Vingegaard

IL RACCONTO DELLA 20^ TAPPA - LE CLASSIFICHE

La capitale accoglie per la quarta edizione di fila l'ultima tappa e la festa del Giro d'Italia. Una passerella pomeridiana di appena 130 km, una chance per i velocisti dopo tante fatiche in montagna. Si parte da Ostia e si arriverà al centro di Roma, percorrendo per sette volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo quattro tappe e diventando l'ottavo corridore a conquistare la Tripla Corona, ossia a finire nell'albo d'oro di tutti e tre i Grandi Giri (aveva già vinto il Tour de France nel 2022, nel 2023 e la Vuelta nel 2025). Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone.

Tappa 21

Gli orari della 21^ tappa

  • Partenza neutralizzata: 15.40
  • Partenza dal km 0: 15.45
  • Red Bull km*: 17.27-17.37
  • Arrivo: 18.36-18.52

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo. 

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