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Giro Women, Elisa Balsamo vince la 2^ tappa a Caorle e resta in maglia rosa

Ciclismo

Strepitosa volata di Elisa Balsamo nella seconda tappa del Giro Women. L'azzurra della Lidl-Trek vince di forza lo sprint finale a Caorle davanti a Lara Gillespie e all'altra azzurra Chiara Consonni, e con questo successo conserva la maglia rosa, ottenuta dopo la squalifica nella prima tappa di Lorena Wiebes.

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Spettacolare Elisa Balsamo: la sprinter della Lidl-Trek torna al successo conquistando la seconda tappa del Giro d'Italia Women, da Roncade a Caorle di 156 km. Nella volata finale, nonostante il grande lavoro di Elisa Longo Borghini per le compagne di squadra UAE, Balsamo è semplicemente perfetta e affronta la volata di potenza e classe. L'azzurra trionfa davanti all'irlandese Gillespie, terza un'altra azzurra, la medaglia d'oro olimpica su pista Chiara Consonni. Elisa Balsamo, dopo aver conquistato tappa e maglia rosa nella prima tappa in seguito alla squalifica di Lorena Wiebes, conserva quindi la testa della classifica generale. Momento di commozione per l'azzurra, che ha dedicato la vittoria a uno zio scomparso di recente. Lunedì terza tappa da Bibione a Buja, di 156 km, con le ruote veloci che vorranno ancora una volta contendersi il trionfo, ma occhio alle possibilità per le attaccanti.

L'ordine d'arrivo della seconda tappa: 

  • 1  Balsamo Elisa Lidl - Trek 03:57:49
  • 2  Gillespie Lara UAE Team ADQ  s.t
  • 3  Consonni Chiara CANYON//SRAM s.t
  • 4  Kool Charlotte Fenix-Premier Tech s.t
  • 5  Guarischi Barbara Team SD Worx - Protime s.t
  • 6  Sierra Arlenis Movistar Team s.t
  • 7  Coles-Lyster Maggie Human Powered Health s.t
  • 8  Zambelli Alessia Top Girls Fassa Bortolo s.t.
  • 9  Veenhoven Nienke Team Visma | Lease a Bike s.t
  • 10  Zanetti Linda Uno-X Mobility s.t.

La classifica generale: 

  • 1  Balsamo Elisa Lidl - Trek 20 20″ 07:15:51
  • 2  Gillespie Lara UAE Team ADQ  00:08
  • 3  Consonni Chiara CANYON//SRAM 00:12
  • 4  Kool Charlotte Fenix-Premier Tech 00:20
  • 5  Zanetti Linda Uno-X Mobility 00:20
  • 6  Baker Georgia Liv AlUla Jayco 00:20
  • 7  Zambelli Alessia Top Girls Fassa Bortolo 00:20
  • 8  Sierra Arlenis Movistar Team 00:20
  • 9  Verhulst-Wild Gladys AG Insurance - Soudal Team 00:20
  • 10  Tonetti Cristina Laboral Kutxa - Fundación Euskadi 00:20

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