Strepitosa volata di Elisa Balsamo nella seconda tappa del Giro Women. L'azzurra della Lidl-Trek vince di forza lo sprint finale a Caorle davanti a Lara Gillespie e all'altra azzurra Chiara Consonni, e con questo successo conserva la maglia rosa, ottenuta dopo la squalifica nella prima tappa di Lorena Wiebes.

Spettacolare Elisa Balsamo: la sprinter della Lidl-Trek torna al successo conquistando la seconda tappa del Giro d'Italia Women, da Roncade a Caorle di 156 km. Nella volata finale, nonostante il grande lavoro di Elisa Longo Borghini per le compagne di squadra UAE, Balsamo è semplicemente perfetta e affronta la volata di potenza e classe. L'azzurra trionfa davanti all'irlandese Gillespie, terza un'altra azzurra, la medaglia d'oro olimpica su pista Chiara Consonni. Elisa Balsamo, dopo aver conquistato tappa e maglia rosa nella prima tappa in seguito alla squalifica di Lorena Wiebes, conserva quindi la testa della classifica generale. Momento di commozione per l'azzurra, che ha dedicato la vittoria a uno zio scomparso di recente. Lunedì terza tappa da Bibione a Buja, di 156 km, con le ruote veloci che vorranno ancora una volta contendersi il trionfo, ma occhio alle possibilità per le attaccanti.