Strepitosa volata di Elisa Balsamo nella seconda tappa del Giro Women. L'azzurra della Lidl-Trek vince di forza lo sprint finale a Caorle davanti a Lara Gillespie e all'altra azzurra Chiara Consonni, e con questo successo conserva la maglia rosa, ottenuta dopo la squalifica nella prima tappa di Lorena Wiebes.
GIRO WOMEN 2026, IL PERCORSO - WIEBES SQUALIFICATA, COSA E' SUCCESSO
Spettacolare Elisa Balsamo: la sprinter della Lidl-Trek torna al successo conquistando la seconda tappa del Giro d'Italia Women, da Roncade a Caorle di 156 km. Nella volata finale, nonostante il grande lavoro di Elisa Longo Borghini per le compagne di squadra UAE, Balsamo è semplicemente perfetta e affronta la volata di potenza e classe. L'azzurra trionfa davanti all'irlandese Gillespie, terza un'altra azzurra, la medaglia d'oro olimpica su pista Chiara Consonni. Elisa Balsamo, dopo aver conquistato tappa e maglia rosa nella prima tappa in seguito alla squalifica di Lorena Wiebes, conserva quindi la testa della classifica generale. Momento di commozione per l'azzurra, che ha dedicato la vittoria a uno zio scomparso di recente. Lunedì terza tappa da Bibione a Buja, di 156 km, con le ruote veloci che vorranno ancora una volta contendersi il trionfo, ma occhio alle possibilità per le attaccanti.
L'ordine d'arrivo della seconda tappa:
- 1 Balsamo Elisa Lidl - Trek 03:57:49
- 2 Gillespie Lara UAE Team ADQ s.t
- 3 Consonni Chiara CANYON//SRAM s.t
- 4 Kool Charlotte Fenix-Premier Tech s.t
- 5 Guarischi Barbara Team SD Worx - Protime s.t
- 6 Sierra Arlenis Movistar Team s.t
- 7 Coles-Lyster Maggie Human Powered Health s.t
- 8 Zambelli Alessia Top Girls Fassa Bortolo s.t.
- 9 Veenhoven Nienke Team Visma | Lease a Bike s.t
- 10 Zanetti Linda Uno-X Mobility s.t.
La classifica generale:
- 1 Balsamo Elisa Lidl - Trek 20 20″ 07:15:51
- 2 Gillespie Lara UAE Team ADQ 00:08
- 3 Consonni Chiara CANYON//SRAM 00:12
- 4 Kool Charlotte Fenix-Premier Tech 00:20
- 5 Zanetti Linda Uno-X Mobility 00:20
- 6 Baker Georgia Liv AlUla Jayco 00:20
- 7 Zambelli Alessia Top Girls Fassa Bortolo 00:20
- 8 Sierra Arlenis Movistar Team 00:20
- 9 Verhulst-Wild Gladys AG Insurance - Soudal Team 00:20
- 10 Tonetti Cristina Laboral Kutxa - Fundación Euskadi 00:20