Under 23, Filippo Baroncini vince prova in linea

L'azzurro si è aggiudicato la prova in linea Under 23 ai mondiali di ciclismo in Belgio. Con uno scatto nel finale ha preceduto di 2 secondi l'eritreo Girmay e l'olandese Kooij. Quarto posto per Gazzoli, settimo Colnaghi

Per l'Italia è arrivata la terza medaglia - la seconda d'oro - ai mondiali di ciclismo in Belgio. Filippo Baroncini ha vinto la prova in linea Under 23 con uno scatto a 5 chilometri dal traguardo, che gli ha permesso di anticipare il resto dei corridori. Secondo posto per l'eritreo Girmay a 2", che ha regolato il gruppo dei migliori. Medaglia di bronzo per l'olandese Kooij. Quarto posto per Michele Gazzoli, quinto il britannico Askey, sesto il belga Nys, settimo Luca Colnaghi, ottavo il francese Penhoet, nono il brasiliano Rangel Costa, decimo lo statunitense Lamperti.