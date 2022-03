L'eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) ha vinto in volata la 84^ edizione della Gand-Wevelgem. E' la prima, storica vittoria di un corridore dell'Africa in una classica del ciclismo. Girmay, che compirà 22 anni sabato prossimo, ha battuto tre corridori che sono stati protagonisti con lui di una fuga negli ultimi chilometri. Secondo posto per il francese Christophe Laporte, terzo per Dries Van Gestel