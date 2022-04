Longo Borghini storica: sua la Parigi-Roubaix

Sempre più nella storia Elisa Longo Borghini: la campionessa italia in carica ha aggiunto infatti un altro successo nella sua bacheca. E non uno qualsiasi, ma una delle classiche più dure, la Parigi-Roubaix. L'azzurra (che tra gli altri successi, ha conquistato due volte il bronzo olimpico, nel 2016 e nel 2021) ha vinto per distacco sul percorso di 124 km, grazie a un attacco a 30 km dall'arrivo. E' il successo numero 30 per la trentenne italiana. Squalificata invece per traino Elisa Balsamo. Periodo comunque positivo per il ciclismo femminile: la scorsa settimana, infatti, la 24enne Marta Cavalli aveva vinto l'Amstel Gold Race.