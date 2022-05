Sveglio, svelto, capace di vedere l’occasione, completo, volate escluse, ecco il campione che ha vinto di più da Felice Gimondi a oggi in Italia, qualità più che quantità in 18 anni da prof, grandi giri e classiche, facendo uscire il ciclismo dal mondo degli “specialisti”, dai Contador e Froome per capirci, per portarci a Pogacar. Certo, detto così, sembrerebbe un traghettatore che, per uno di Messina, non è poi un’offesa, ma Nibali è uno dei 7 grandi che hanno vinto Tour de France, Giro d’Italia, due volte nel suo caso, e Vuelta. Podi, quattro al Giro, oltre alle due maglie rose, uno al Tour, oltre alla maglia gialla, due alla Vuelta, e, soprattutto, ha saputo aggiungere una Milano Sanremo (2018) e due Giri di Lombardia (2015 e 2017), corse monumento. Se volete aggiungiamo anche la quantità comunque, più di cinquanta corse. Per diventare grande è passato dalla Toscana, dove ha imparato il mestiere, dove ha vissuto, dove è di casa. Sa guidare la bici come pochi, discesa e non solo, basti pensare al Tour vinto con la sua abilità sulle pietre di Roubaix, di solito per corridori di masse muscolari ben diverse. Scalatore e buono a cronometro, meglio a inizio carriera che negli ultimi anni, senza lo sprint per vincere in arrivi non solitari.