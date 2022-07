Non ce l'ha fatta Filippo Ganna a prendersi la prima maglia gialla della sua carriera, al debutto nella Grande Boucle: nella crono di apertura del Tour, a Copenaghen (13,2 km) l'azzurro della Ineos Grenadiers - 'tradito' da una foratura - si è dovuto arrendere a un super Yves Lampaert (QuickStep-Alpha Vinyl) che ha preceduto di 5 secondi il connazionale belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) e di 7 il campione in carica Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). E, appunto, il fuoriclasse di Verbania, quarto. In chiave classifica generale: 7° Jonas Vingegaard e 8° Primoz Roglic. Diversi gli 'scivoloni' a causa dell'asfalto bagnato per la pioggia caduta sulla capitale danese. Sabato la seconda tappa, che nasconde diverse insidie, adatta ai finisseur: la Roskilde-Nyborg di 202.5 chilometri.