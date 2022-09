ItalianBikeFestival: domenica la Gialla Cycling

Cento chilometri di puro divertimento con partenza e arrivo sul circuito "Marco Simoncelli". La Gialla Cycling, la Granfondo su strada che si disputa nell'ambito dell'Italian Bike Festival sarà l'evento clou di domenica 11 settembre al Salone Internazionale della Bici di scena nel weekend a Misano. Si parte alle 7.30 del mattino dal rettilineo del circuito e si arriva, sempre sulla pista di Misano, dopo aver attraversato Emilia Romagna e Marche in un percorso spettacolare e immerso nella natura, nel cuore della Valle del Conca. 1500 i metri di dislivello, con una pendenza massiamo del 15% in un tracciato impreziosito da alcune salite di rilievo come Gemmano, Montefiore e San Clemente. Ai nastri di partenza sono attesi diversi nomi illustri: da Mario Cipollini a Gianni Bugno, dall'ex ct Davide Cassani ai piloti Marco Melandri e Michele Pirro. E poi ancora Virginia Cancellieri, Paolo Belli, Marco Aurelio Fontana, Fabio Wibmer e Omar Di Felice. La corsa vale anche come campionato Europeo media (EMCC).