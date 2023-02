Paura nel finale della 2^ frazione dell'Etoile de Besseges, breve corsa a tappe francese: in seguito a una maxi caduta a 22 chilometri dal traguardo un corridore della TotalEnergies, il 24enne Valentin Ferron, è rimasto appeso per diversi secondi a bordo di un ponticello. La tappa è stata neutralizzata per permettere alle ambulanze di soccorrere i corridori feriti. Ferron compreso, che fortunatamente se l'è cavata solo con un grande spavento. Guarda il VIDEO qui sotto