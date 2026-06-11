Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), van Aert vince 5^ tappa. Baudin leader

ex delfinato

Il belga conquista in volata la quinta tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes. Torna al successo dopo la Parigi-Roubaix precedendo Hofstetter e Bauhaus. Baudin si conferma leader della classifica generale

TOUR DE FRANCE 2026, PERCORSO E ALTIMETRIA

Volata perfetta di Wout van Aert nella quinta tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes. Sul traguardo di Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes il belga ha preceduto Hugo Hofstetter e Phil Bauhaus, grazie anche al grande lavoro del compagno di squadra Edoardo Affini. Frazione caratterizzata dalla fuga di Pepijn Reinderink, Thibault Guernalec, Julen Arriolabengoa, Felix Engelhardt, Hugo Houle e Robbe Dhondt. I sei fuggitivi sono stati ripresi dal gruppo a 12 chilometri dal traguardo. In classifica generale il francese Alex Baudin si conferma leader con 12 secondi di vantaggio sul connazionale Kevin Vaquelin e sul britannico Oscar Onley. Venerdì la sesta tappa da Saint-Vulbas a Crest Voland (182.3 km), una frazione impegnativa che dovrebbe cambiare radicalmente la classifica.

Ordine d'arrivo quinta tappa

  • 1 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 4:31:59
  • 2 HOFSTETTER Hugo NSN Cycling Team S.T.
  • 3 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious S.T.
  • 4 BRAET Vito Lotto Intermarché S.T.
  • 5 RENARD-HAQUIN Henri-François Team Picnic PostNL S.T.
  • 6 GODON Dorian Netcompany INEOS S.T.
  • 7 RAISBERG Nadav NSN Cycling Team S.T.
  • 8 UHLIG Henri Alpecin – Premier Tech S.T.
  • 9 COQUARD Bryan Cofidis S.T.
  • 10 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team S.T.

 

Classifica generale

  • 1 BAUDIN Alex EF Education – EasyPost 18:07:12
  • 2 VAUQUELIN Kévin Netcompany INEOS +0:12
  • 3 ONLEY Oscar Netcompany INEOS +0:12
  • 4 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike +0:15
  • 5 AYUSO Juan Lidl – Trek +0:47
  • 6 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek +0:47
  • 7 NORDHAGEN Jørgen Team Visma | Lease a Bike +0:50
  • 8 RODRÍGUEZ Carlos Netcompany INEOS +0:57
  • 9 BISIAUX Léo Decathlon CMA CGM Team +0:59
  • 10 SEIXAS Paul Decathlon CMA CGM Team +0:59

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Auvergne-Rhone Alpes, Simmons vince la 4^ tappa

ex delfinato

Il campione americano della Lidl-Trek vince la quarta tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes...

Auvergne-Rhone Alpes, la Visma vince la 3^ tappa

ex delfinato

La Team Visma | Lease a Bike ha conquistato la 3^ tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes,...

Auvergne-Rhone Alpes, Charmig vince 2^ tappa

Ciclismo

Anthon Charmig (Uno-X Mobility) si impone nella 2^ tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes, con...

Ultima tappa a Longo Borghini, Vollering rosa

giro women

Clamoroso ribaltone al Giro d'Italia Women: nell'ultima tappa da Saluzzo a Saluzzo Demi Vollering...

Auvergne-Rhone Alpes, Baudin vince la 1^ tappa

Ciclismo

Alex Baudin (EF Education-EasyPost) vince sulle strade di casa la prima tappa del Tour...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS