Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), van Aert vince 5^ tappa. Baudin leaderex delfinato
Il belga conquista in volata la quinta tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes. Torna al successo dopo la Parigi-Roubaix precedendo Hofstetter e Bauhaus. Baudin si conferma leader della classifica generale
Volata perfetta di Wout van Aert nella quinta tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes. Sul traguardo di Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes il belga ha preceduto Hugo Hofstetter e Phil Bauhaus, grazie anche al grande lavoro del compagno di squadra Edoardo Affini. Frazione caratterizzata dalla fuga di Pepijn Reinderink, Thibault Guernalec, Julen Arriolabengoa, Felix Engelhardt, Hugo Houle e Robbe Dhondt. I sei fuggitivi sono stati ripresi dal gruppo a 12 chilometri dal traguardo. In classifica generale il francese Alex Baudin si conferma leader con 12 secondi di vantaggio sul connazionale Kevin Vaquelin e sul britannico Oscar Onley. Venerdì la sesta tappa da Saint-Vulbas a Crest Voland (182.3 km), una frazione impegnativa che dovrebbe cambiare radicalmente la classifica.
Ordine d'arrivo quinta tappa
- 1 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 4:31:59
- 2 HOFSTETTER Hugo NSN Cycling Team S.T.
- 3 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious S.T.
- 4 BRAET Vito Lotto Intermarché S.T.
- 5 RENARD-HAQUIN Henri-François Team Picnic PostNL S.T.
- 6 GODON Dorian Netcompany INEOS S.T.
- 7 RAISBERG Nadav NSN Cycling Team S.T.
- 8 UHLIG Henri Alpecin – Premier Tech S.T.
- 9 COQUARD Bryan Cofidis S.T.
- 10 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team S.T.
Classifica generale
- 1 BAUDIN Alex EF Education – EasyPost 18:07:12
- 2 VAUQUELIN Kévin Netcompany INEOS +0:12
- 3 ONLEY Oscar Netcompany INEOS +0:12
- 4 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike +0:15
- 5 AYUSO Juan Lidl – Trek +0:47
- 6 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek +0:47
- 7 NORDHAGEN Jørgen Team Visma | Lease a Bike +0:50
- 8 RODRÍGUEZ Carlos Netcompany INEOS +0:57
- 9 BISIAUX Léo Decathlon CMA CGM Team +0:59
- 10 SEIXAS Paul Decathlon CMA CGM Team +0:59