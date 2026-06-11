Volata perfetta di Wout van Aert nella quinta tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes. Sul traguardo di Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes il belga ha preceduto Hugo Hofstetter e Phil Bauhaus, grazie anche al grande lavoro del compagno di squadra Edoardo Affini. Frazione caratterizzata dalla fuga di Pepijn Reinderink, Thibault Guernalec, Julen Arriolabengoa, Felix Engelhardt, Hugo Houle e Robbe Dhondt. I sei fuggitivi sono stati ripresi dal gruppo a 12 chilometri dal traguardo. In classifica generale il francese Alex Baudin si conferma leader con 12 secondi di vantaggio sul connazionale Kevin Vaquelin e sul britannico Oscar Onley. Venerdì la sesta tappa da Saint-Vulbas a Crest Voland (182.3 km), una frazione impegnativa che dovrebbe cambiare radicalmente la classifica.