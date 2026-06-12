Sul traguardo in salita di Crest-Voland il belga si impone davanti al danese Johannessen e all'australiano Tuckwell, che diventa il nuovo leader della classifica generale al posto di Baudin. Del Toro e Seixas al traguardo con un distacco di 3'15"
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Ordine d'arrivo sesta tappa
- 1 VAN GILS Maxim Red Bull – BORA – hansgrohe 4:06:34
- 2 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility S.T.
- 3 TUCKWELL Luke Red Bull – BORA – hansgrohe +0:06
- 4 TORRES Pablo UAE Team Emirates – XRG +0:13
- 5 GARCÍA PIERNA Raúl Movistar Team +0:33
- 6 VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team +0:33
- 7 JEGAT Jordan TotalEnergies+ 0:33
- 8 RODRÍGUEZ Cristián XDS Astana Team +0:33
- 9 BRAZ AFONSO Clément Groupama – FDJ United +0:33
- 10 JASCH Lennart Tudor Pro Cycling Team +0:33
Classifica generale
- 1 TUCKWELL Luke Red Bull – BORA – hansgrohe 22:14:55
- 2 ARMIRAIL Bruno Team Visma | Lease a Bike 1:12
- 3 MARTIN Guillaume Groupama – FDJ United 2:00
- 4 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:34
- 5 RODRÍGUEZ Cristián XDS Astana Team 2:37
- 6 PARRA José Félix Caja Rural – Seguros RGA 3:04
- 7 SEIXAS Paul Decathlon CMA CGM Team 3:06
- 8 AYUSO Juan Lidl – Trek 3:15
- 9 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 3:15
- 10 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 3:22