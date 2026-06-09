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Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), Visma vince la 3^ tappa. Baudin in maglia gialla

ex delfinato

La Team Visma | Lease a Bike ha conquistato la 3^ tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes, una cronosquadre di 28.4 km a Perreux. Non cambia la maglia gialla, che resta al francese Alex Baudin (EF Education-EasyPost). Mercoledì è in programma la quarta frazione, Le Puy en Velay - Montrond-les-Bains di 167 km

Va al Team Visma | Lease a Bike la 3^ tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes, una cronosquadre di 28.4 km a Perreux. Secondo posto a +9'' per la Netcompany INEOS Cycling Team, terzo per la EF Education-EasyPost (+29''). Per i 'calabroni' olandese si tratta del successo n.25 di questa stagione. Non cambia la maglia gialla di leader della classifica generale, che resta sulle spalle di Alex Baudin (EF Education-EasyPost), che nel finale sprinta e la salva per una manciata di secondi. Mercoledì è in programma la quarta frazione, Le Puy en Velay - Montrond-les-Bains di 167 km, con tanti saliscendi nella prima parte ma con gli ultimi 30 chilometri pianeggianti. 

Approfondimento

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L'ordine d'arrivo della 3^ tappa

  • 1. TEAM VISMA | LEASE A BIKE 32' 52"
  • 2. NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM + 00' 09"
  • 3. EF EDUCATION - EASYPOST + 00' 29"
  • 4. LIDL-TREK + 00' 32"
  • 5. RED BULL - BORA - HANSGROHE + 00' 41"

La classifica generale dopo la 3^ tappa

  • 1. Alex Baudin (EF EDUCATION - EASYPOST) in 10h 01' 01"
  • 2. Kévin Vauquelin (NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM) + 00' 12"
  • 3. Oscar Onley (NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM) + 00' 12"
  • 4. Matteo Jorgenson (TEAM VISMA | LEASE A BIKE) + 00' 15"
  • 5. Juan Ayuso (LIDL-TREK) + 00' 47"

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