Consonni d'oro nella corsa a punti agli Europei

Prima medaglia per l'Italia a Grenchen (Svizzera) grazie a Simone Consonni che si è laureato campione europeo nella corsa a punti. Argento allo spagnolo Torres, bronzo al francese Grondin. In serata previste anche le finali per l'oro dell'inseguimento, maschile e femminile, con l'Italia che affronterà la Gran Bretagna

L'Italia conquista la prima medaglia agli Europei di ciclismo su pista a Grenchen, in Svizzera, e si tratta di un oro. Merito di Simone Consonni che si è laureato campione europeo nella corsa a punti. Una gara tatticamente perfetta da parte del 28enne di Porto San Pietro che prima dell'ultimo sprint era a pari punti con il francese Grondin. Bastava arrivare davanti a lui, ma Consonni è riuscito a far meglio sprintando anche nell'ultimo giro. Grondin si accontenta così della medaglia di bronzo mentre l'argento è andato allo spagnolo Albert Torres. Per Consonni si tratta del primo titolo individuale in carriera in un 2023 già ricco di soddisfazioni visto che lo scorso 3 febbraio, su strada, ha vinto la 5^ tappa del Saudi Tour.