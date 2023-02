Successo sulle strade spagnole per il velocista milanese che regala la prima vittoria alla formazione nata in quest'anno, di cui Vincenzo Nibali è consulente tecnico. "Sono felice di questo nuovo progetto e sono felice di aver ripagato la squadra con una vittoria" ha detto Moschetti

Alla Clasica de Almeria arriva uno storico risultato per la Q36.5, formazione professional nata quest'anno di cui Vincenzo Nibali è consulente tecnico. La squadra con licenza elvetica ha vinto la corsa spagnola grazie a Matteo Moschetti che si è imposto in volata sul traguardo di Roquetas de Mar. ll velocista milanese, ex Trek-Segafredo, ha battuto Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) e Arnaud De Lie (Lotto Dstny). Ai piedi del podio il norvegese Alexander Kristoff, campione uscente della corsa, che ha anticipato Giacomo Nizzolo (Israel-PremierTech), quinto classificato. Per Moschetti si tratta della prima vittoria nel 2023, la sesta italiana nell'anno solare.