Pidcock vince la Strade Bianche 2023

Il britannico della Ineos-Grenadiers trionfa in Piazza del Campo al termine di una cavalcata lunga 50 km, diventando così il primo inglese a vincere la corsa senese. Secondo posto per il francese Madouas, terzo il belga Benoot

La Strade Bianche sorride a Thomas Pidcock. È l'inglese della Ineos-Grenadiers il vincitore della 17^ edizione della corsa senese, al termine di una cavalcata solitaria simile a quella del 2022 di Tadej Pogacar. Una gestione di gambe, ma soprattutto di testa da parte di Pidcock che negli ultimi km ha stretto i denti e respinto il rientro da dietro degli inseguitori. Il capolavoro dell'inglese è iniziato a 50 km dal traguardo, quando Pidcock ha seguito Bettiol e Bagioli sullo sterrato del Monte Sante Marie. Proprio questo allungo si è rivelato il trampolino di lancio per il britannico che ha prima raggiunto i fuggitivi De Marchi e Bystrom e poi andato via da solo. A guidare l'inseguimento sono stati Mohoric, Benoot, Valter, Rui Costa, Madouas, ma senza trovare mai l'accordo e accontentandosi della volata per il secondo posto, vinta da Madouas davanti a Benoot.

Strade Bianche, l'ordine d'arrivo Thomas Pidcock (Ineos-Grenadiers) 4h31'33'' Valentin Madouas (Groupama-FDJ) +20'' Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) +22'' Alberto Faria Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) +23'' Attila Valter (Jumbo-Visma) +23''

Donne: doppietta SD Worx con Vollering e Kopecky Demi Vollering (Team SD Worx) ha vinto la nona edizione della Strade Bianche Women. Sul traguardo finale di Piazza del Campo l'olandese ha preceduto al fotofinish la compagna di squadra Lotte Kopecky. Terza, invece, l'americana Kristen Faulkner (Team Jayco AlUla). "Penso che la mia vittoria sia stata una sorpresa anche per Lotte ma nel finale ho dato il massimo - ha spiegato Vollering all'arrivo - È stato un epilogo molto emozionante. Negli anni precedenti ho sempre lavorato per le mie compagne di squadra in questa corsa quindi per me questo successo vale tantissimo".

Un cavallo irrompe nella corsa femminile Proprio nella gara femminile è accaduto un fatto curioso quando mancavano 15 km al traguardo. Poco prima dell'ingresso nel tratto sterrato de "Le Tolfe", un cavallo imbizzarrito ha fatto irruzione in strada e per un chilometro circa ha corso davanti all'olandese Demi Vollering, in quel momento all'inseguimento di Kristen Faulkner. Il cavallo, spaventato dai rumori e dalla presenza dell'elicottero, ha poi ripreso la via della campagna.