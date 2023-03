Philipsen vince la 3^ tappa, Ganna ancora leader

Arriva la prima gioia stagionale per Jasper Philipsen. Il velocista belga ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico, da Follonica a Foligno di 216 km, regalando così la prima vittoria del 2023 alla Alpecin-Deceuninck. Sfruttando nel migliore dei modi il grande lavoro di Mathieu Van Der Poel fino ai 200 metri dal traguardo, Philipsen ha regolato il gruppo in volata davanti a Bauhaus e Girmay. Quarto posto per Matteo Moschetti, primo degli italiani. Invariata la classifica generale: Ganna resta il leader alla vigilia del primo arrivo in salita. Giovedì, infatti, è prevista la quarta tappa da Greccio a Tortoreto con lo strappo finale (da percorrere quattro volte) di 3,1 km con il 7% di pendenza media e punte al 12%.