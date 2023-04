Tao Geoghegan Hart conquista la 1^ tappa del Tour of Alps, con un'azione in solitaria nel finale in salita ad Alpbach. Il britannico della Ineos, vincitore del Giro 2020, è la prima maglia verde. Settimo l'italiano Fortunato. Martedì si entra in Alto Adige con arrivo a Renon

Tao Geoghegan Hart conquista la 1^tappa del Tour of Alps 2023, 127,5 km da Rattenberg ad Alpbach. Il ciclista della Ineos Grenadier, vincitore del Giro d'Italia 2020, è anche la prima maglia verde della corsa. Hart ha preceduto l'austriaco Felix Gall (Ag2r Citroen) e Hugh Carthy (EF). Per il 28enne britannico è il terzo successo di tappa nella corsa euro-regionale, dopo i due conquistati nell’edizione 2019. Martedì è in programma la 2^ tappa, da Reith im Alpbachtal a Renon, con ingresso in Alto Adige.

La cronaca della gara

Geoghegan Hart ha preso l’iniziativa quando mancavano 500 metri alla conclusione sulle rampe dell’impegnativa salita verso Alpbach, precedendo sul traguardo il tirolese Felix Gall (Ag2r Citroen) e l’altro britannico Hugh Carthy (EF Education First-EasyPost), quest’ultimo ripreso nei pressi del traguardo. Come nel 2019, il britannico è il primo leader della Classifica Generale del Tour of the Alps con 6'' di vantaggio su Gall e 10'' su Carthy. Il primo degli italiani al traguardo è Lorenzo Fortunato, staccato di 10'' dal vincitore.