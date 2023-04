Tadej Pogacar costretto al ritiro dopo circa 85 km della Liegi-Bastogne-Liegi a causa di una caduta. Lo sloveno della UAE Emirates in ospedale per accertamenti: si teme una frattura al polso. Tadej manca così il tris al trittico delle Ardenne dopo i successi all'Amstel e alla Freccia Vallone

Tadej Pogacar è stato costretto al ritiro dalla Liegi-Bastogne-Liegi, ultima classica monumento di questa primavera, di cui era il naturale favorito. Dopo circa ottantacinque chilometri percorsi, a circa 170 dal traguardo, lo sloveno è stato coinvolto una caduta. Secondo quanto riportato, il vincitore del Fiandre è finito per terra dopo essere stato travolto da Mikkel Honorè, a sua volta vittima di una foratura dopo lo scoppio del tubolare. Pogacar è stato trasportato in ospedale per eseguire accertamenti ed esami al polso per scongiurare una eventuale frattura. Lo sloveno manca così uno storico tris nel trittico delle Ardenne, riuscito solo a Davide Rebellin e Philippe Gilbert.