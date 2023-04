LA VARIABILE METEO

Nella corsa che chiude il Trittico delle Ardenne dopo Amstel Gold Race e Freccia Vallone, c'è come sempre l'incognita del meteo. Per domenica è previso cielo nuvoloso con possibilità di piogge nell'arco della giornata, con temperature piuttosto miti. Niente a che vedere con giornate da tregenda con neve e freddo polare come già capitato in passato